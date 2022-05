Roma, "Sono stato io, ma...": la sciagurata manovra con la Maserati in pieno centro

13 maggio 2022 a

Smascherata l'identità dell'uomo che, nella notte tra l'11 e il 12 maggio, ha deciso di percorrere in Maserati un tratto dell'Urbe tanto celebre quanto vietata alle macchine: la scalinata di Trinità dei Monti a Roma. "Sì, sono stato io a scendere con la macchina per la Scalinata di Trinità dei Monti, ma ho solo sbagliato manovra. Non pensavo di aver fatto una cosa tanto grave, sono pronto a prendermi le mie responsabilità"ha dichiarato il protagonista della bravata.

L'uomo è un imprenditore straniero 40enne che, in vacanza nella capitale, avrebbe noleggiato l'auto in un concessionario milanese. È stato identificato dai vigili urbani del Gruppo Trevi, e ora rischierebbe una denuncia per danneggiamento aggravato di un sito Unesco oltre che un bene culturale. Il 40enne è stato beccato fuori Roma, mentre era intento a proseguire il suo giro dell'Italia in Maserati. Incurante della gravità di quello che aveva combinato. Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe tentato di risalire la scalinata in retromarcia, non riuscendoci ha chiamato un carro attrezzi. È riuscito poi, grazie ad alcuni passanti che hanno assistito alla scena, a fare inversione e ad andare via indisturbato. Fino a quel momento.

A bordo dell'auto era presente anche una ragazza di nazionalità rumena, rintracciata dalla municipale. I due si erano conosciuti in un night club la sera stessa. La 30enne avrebbe collaborato con le indagini raccontando le dinamiche del fatto alle autorità. Il gradone danneggiato è stato subito riparato dai tecnici della Sopraintendenza ai Beni Culturali, mentre l'imprenditore si è beccato una bella denuncia oltre che al rischio di una multa salatissima.

