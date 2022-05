Terracina, Amadeo Mattiello scompare? Terrificante: dove lo ritrovano morto, cosa c'è dietro?

14 maggio 2022 a

a

a

È stato ritrovato privo di vita su una spiaggia Amedeo Mattiello. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 13 maggio, i familiari si erano allarmati e avevano denunciato la sua scomparsa alle forze dell’ordine, chiedendo un aiuto anche all’associazione Penelope e agli utenti dei social. La speranza era di riuscire a ritrovarlo grazie alle foto condivise in rete e ai numeri di telefono messi a disposizione per eventuali segnalazioni di avvistamento.

Belluno choc, Davide morto a 18 anni "un mese dopo il vaccino": tragico errore medico?

Mattiello, 67 anni, è stato ritrovato morto questa mattina in spiaggia a Terracina: secondo i primi accertamenti si sarebbe trattato di un malore improvviso che non gli avrebbe lasciato scampo. A trovarlo è stato un passante, che aveva notato qualcosa di strano in quella zona: a occuparsi del caso sono la Polizia e la Procura; quasi certamente verrà disposta l’autopsia per accertare le cause della morte, anche se l’ipotesi più accreditata per il momento è quella di decesso per cause naturali.

Livorno, prende la superstrada contromano: frontale e muore. Il dramma: chi era al volante

Secondo i primi resoconti delle indagini svolte dalle forze dell’ordine, Mattiello era uscito per fare una passeggiata e poi non è più tornato a casa. Dopo alcune ore la famiglia si è allarmata, con la figlia che ha allertato le forze dell’ordine e ha anche lanciato un appello tramite un post su Facebook. La comunità di Terracina si è subito mobilitata per far girare immagini e informazioni sull’uomo, che purtroppo è stato ritrovato privo di vita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.