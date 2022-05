Vaccino Astrazeneca, muore a 32 anni dopo il siero. "Indennizzo", famiglia in rivolta

16 maggio 2022 a

Francesca Tuscano, insegnante 32enne, nell'aprile del 2021 ha perso la vita a Genova a causa di una trombosi celebrale. Fattore scatenante sembrerebbe essere stata una dose di vaccino AstraZeneca. A supportare tale tesi è stata una consulenza tecnica che non lascia spazio a dubbi. L'indagine penale sarà prossima all'archiviazione e gli indennizzi previsti dal governo ammontano a poco più di 77 mila euro. La somma sarebbe destinata: "Ai parenti aventi diritto che ne facciano domanda, nel caso in cui la morte del danneggiato sia stata determinata dalle vaccinazioni". Ciò è stato permesso poiché lo Stato ha stanziato, per tutti coloro che hanno subito danni post vaccinazione anti-Covid, un fondo che conta 150 milioni di euro.

Repubblica ha riportato che la consulenza del medico legale Luca Tajana e dell'ematologo Franco Piovella ha decretato come: "Il decesso della paziente sia ragionevolmente da riferirsi a effetti avversi da somministrazione di vaccino anti-Covid". Dopo questa consulenza è stato possibile scagionare anche i medici coinvolti nella vaccinazione.

Vista l'entità dell'indennizzo la famiglia Tuscano sta valutando anche una causa civile affidandosi agli avvocati Federico Bartorello e Tatiana Massara. Oltre all'indennizzo, però, i genitori della donna stanno valutando anche su una lettera di messa in mora nei riguardi dell'Avvocatura dello Stato.

