Alberto Genovese, trovate le chat da pelle d'oca: "18 anni appena compiuti, ecco come l'ho ridotta"

Sono state pubblicate dagli investigatori le chat dell'imprenditore milanese Alberto Genovese. La preda in questione è Loretta detta Lori, al momento dell'accaduto era appena diciottenne. La ragazza è stata drogata e abusata sessualmente per 30 ore dall'imprenditore a Terrazza Sentimento. La conversazione tra l’imprenditore e l'amico era partita così: "Johnny: Ti passo una cucciola... Maggiorenne da giorni... Conosciuta ieri... A che ora da te? Serve qualcosa? E non mi rispondere la fi***!". A quel punto Genovese ha risposto: "Lei. Da ora sono libero." L' amico non ha fatto attendere la risposta: "Arriviamo per le 6.30 lì. Così convochiamo." Genovese non aspettava altro e a quel punto ha replicato: "Top. Droga e alcol ne ho, manca la gnagna...". Il complice Jonny allora: "Tu basta che apri il cellulare e cade dal cielo... è in Puglia... Salvati il contatto però è proprio il tuo genere...". "Da chiavare sì..." è la sentenza finale di Genovese.

Genovese, il 9 aprile 2019, ha accompagnato Loretta nella sua camera e una volta accesa la telecamera, per lei è iniziato l'inferno. La sua ossessione infatti, era riprendere e fotografare gli abusi che compiva sulle sue vittime per rivedersi poi ed eccitarsi. Condividendo talvolta le immagini con gli amici. La polizia scientifica ha trovato nel suo telefonino 10.739 video e ben 498.906 immagini. In particolare, tra il luglio del 2020 e il giorno del suo fermo trovano 46.324 scatti e 3846 filmati.

L'amico Jonny, che gli ha procurato la ragazza, aveva poi scritto:" Non hai ancora liberato la piccolina?". E lui: "Liberata alle 23". L'amico fa due conti e risponde:"Dai ci sta dopo 30 ore" e Genovese: "Minchia ha 18 anni". Sono state intercettate poi le chat con un altro conoscente dell'aggressore, lui si chiama Frank e all'amico aveva chiesto: "Mi hanno detto che hai chiavato il missile, è vero?" Senza peli sulla lingua Genovese ha risposto: "Yes... minchia fratello l'ho sfondata... ma poi come vengono bene i video...". L'agghiacciante conversazione si è poi conclusa:"Quando una ha una faccia così bella... col ca*** in bocca è esteticamente pazzesco".

