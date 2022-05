Bollettino 16 maggio, crollano i contagi ma non i morti: "Covid instabile, il vaccino può essere eluso"

16 maggio 2022 a

La situazione epidemiologica continua a essere sotto controllo, con i contagi che sono al minimo e gli attualmente positivi che sono finalmente scesi sotto il milione. L’unica nota stonata è legata ai morti di Covid, che sono sempre almeno un centinaio ogni giorno, segno che Omicron e le sue sottovarianti sono ancora in grado di mietere vittime. In generale, però, la convivenza con il virus sta proseguendo bene, grazie all’alto tasso di vaccinati e guariti.

Il bollettino di oggi, lunedì 16 maggio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 13.668 contagiati, 29.424 guariti e 102 morti a fronte di 104.793 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 13% (-0,9 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione è sempre bassa nonostante il solito rialzo del lunedì, dettato dal recupero dei dati del fine settimana: oggi il saldo dei ricoverati Covid in reparti ordinari è +99 (7.631 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è +6 (353) a fronte di 24 nuovi ingressi.

Diversi esperti ritengono però che questa non sia la fine dell’epidemia. “Ci sono diversi scenari all’orizzonte - ha dichiarato Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università Statale di Milano - il virus è instabile e le nuove varianti eludono i vaccini, inoltre ci si può reinfettare. Bisogna prepararsi pianificando le cose per poi non trovarci in difficoltà, preparandoci per l’autunno allo scenario peggiore con 200mila casi al giorno”.

