Bollettino del 18 maggio: 30.408 nuovi casi e 136 decessi, nuovo calo negli ospedali

Nuovo calo nel bollettino di mercoledì 18 maggio. Nelle ultime 24 ore il ministero della Salute ha registrato 30.408 nuovi casi di Covid in Italia (ieri erano 44.489) e 136 decessi (ieri 148). Numeri che portano i totali da inizio pandemia a rispettivamente 17.116.550 e 165.630. Attualmente sono 952mila le persone positive (-12mila rispetto alle 24 ore precedenti). Di queste 944mila risultano in isolamento domiciliare. Sul fronte del sistema sanitario si registra un altro calo dei ricoveri: i pazienti Covid in terapia intensiva sono 19 in meno (ieri -16), con 25 ingressi giornalieri, per un totale di 318.

Quelli ricoverati nei reparti ordinari sono invece 189 in meno (ieri -166), per un totale di 7.276. Secondo la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere la curva dei ricoveri accelera la discesa. L'ultimo report infatti mostra come si siano ridotti del 15 per cento i casi nei reparti ordinari e del 14,8 i pazienti nelle rianimazioni. Gli stessi reparti di terapia intensiva, nei quali la scorsa settimana c'era stato un piccolo incremento, vedono ridursi il numero dei ricoverati.

Ma nei dati odierni scende anche il tasso di positività, che passa dal 13,3 per cento all'11,5. Di pari passo, registrano una brusca frenata dei tamponi processati. Tra molecolari e antigenici oggi se ne contano 264.273, ieri 335.217. Complice del "buon andamento" del bollettino? Oltre al caldo, i vaccini: ad oggi le dosi somministrate in totale sono 137.387.197. E l'Organizzazione mondiale della Sanità si prepara alla quarta dose, con il via libera per sanitari e fragili.

