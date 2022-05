Mario Draghi e la moglie Serenella: "Quante fesserie senza di lei", un'impensabile rivelazione

20 maggio 2022 a

Mario Draghi è andato in visita alla scuola secondaria inferiore 'Dante Alighieri' Sommacampagna, in provincia di Verona. Il premier ha abbandonato per un giorno la seria figura del banchiere per lasciarsi andare a una intima confidenza con i ragazzi dell'Istituto. "Ogni tanto mi viene in mente la quantità di fesserie che avrei fatto senza di lei” ha confessato Draghi riferendosi alla moglie, che ha poi continuato: "A lei devo tanto".

La moglie del Premier è Maria Serena Cappello, per gli amici Serenella, e di lei si sa veramente poco. Le cronache che hanno cercato di descriverla la presentano come una donna elegante e riservata appassionata di letteratura inglese. Lady Draghi è nata a Pavia nel 1947 ed ha scelto di stare da sempre lontana dai riflettori, al contrario del marito. La donna ha deciso 10 anni fa di rintanarsi, insieme al marito, in una villa tra i vigneti umbri. Proprio dove si sposò il loro secondogenito Giacomo.

I due sono sposati dal 1973. Hanno due figli: Federica, dirigente di una multinazionale delle biotecnologie, e Giacomo, trader che ha lavorato fino al 2017 in Morgan Stanley e successivamente nel fondo speculativo LMR Partners. "La persona che devo ringraziare negli ultimi quaranta-cinquantanni è mia moglie, per la capacità di capire i momenti... Per la famiglia, i figli..." ha confessato il Premier ai ragazzi della scuola. Chiedendo poi, in conclusione, un applauso degli studenti per la moglie.

