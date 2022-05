Fuori dal coro, da cameriera a pornostar: come campa ora Vittoria. Le immagini estreme

25 maggio 2022 a

Lasciare il lavoro e guadagnare con video amatoriali a luci rosse. È il caso di questa coppia di giovani, raccontato nel servizio andato in onda a Fuori dal coro, condotto da Mario Giordano su Rete 4, nella puntata del 24 maggio. "Siamo Matteo e Vittoria, io prima facevo la cameriera lui il vicedirettore di un supermercato", spiega la ragazza. Ventiquattro anni lei e 26 lui, hanno mollato i loro precedenti impieghi e ora fanno contenuti porno su Onlyfans, la piattaforma che garantisce soldi facili. Tutto è partito due anni fa con una scommessa: guadagnare con i video a luci rosse.

"Io prima prendevo 400 euro al mese per dieci ore di lavoro. Ora lavoro molte più ore ma prendiamo 40 - 50 volte di più", racconta Matteo. "Fare sesso a pagamento per noi è un lavoro", precisa Vittoria, "perché non è solo l'atto in sé, è tutto il mondo che c'è intorno che lo fa diventare un lavoro. È alzarsi la mattina e gestire mille cose contemporaneamente".

Su Onlyfans Matteo e Vittoria, in arte Teo e Noemi, hanno già raggiunto i 1900 abbonati (a 9,9 dollari al mese, ndr), mentre i loro followers su Instagram ora sono 108 mila, e su Pornhub hanno superato un milione e duecentomila visualizzazioni, con oltre 6000 iscritti.

