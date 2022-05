Meteo, arriva il "ribaltone": vortice dalla Svezia, cosa accadrà sabato 28 maggio

26 maggio 2022 a

a

a

Aria polare in arrivo dalla Svezia. Un vortice di aria gelida attraverserà l'Europa centrale per arrivare sull'Italia. Sul nostro Paese l'abbassamento drastico delle temperature dovrebbe arrivare sabato 28 maggio. I temporali dovrebbero svilupparsi nel Nord Est per poi spostarsi in tutto il Nord e gradatamente potrebbero scendere verso il Centro. Un weekend che di fatto potrebbe rovinare i piani di milioni di italiani in partenza per questo ultimo fine settimana di maggio. Come riporta 3bmeteo,com, nelle prossime ore arriverà un fronte di nuvolosità irregolare in risalita dal Tirreno e dal Mar Ligure verso la Val Padana.

La botta meteo che rovina le ferie: il calendario del maltempo, segnatevi queste date

Alcune piogge e temporali potrebbero manifestarsi già da oggi sulla Sardegna ma anche nella pianura piemontese e in quella emiliana. Le temperature potrebbero già iniziare a scendere in serata, mentre al Sud di fatto le dovrebbero restare temperature elevate con punte tra i 34 e i 36 gradi. Ma attenzione al fine settimana: sarà il momento decisivo in cui tutto potrebbe cambiare e di fatto il meteo subirà un vero e proprio ribaltone. Dunque programmate bene le vistre partenze nel weekend.

Tra poche ore cambia tutto: dove arriva la "batosta atlantica", ecco la mappa del maltempo

Da sabato temperature più basse e pioggia potrebbero accompagnare le uscite fuori porta. Va detto che la "fase maltempo" dovrebbe essere di passaggio per poi lasciare spazio nuovamente al grande caldo che ha accompagnato queste ultime settimane di maggio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.