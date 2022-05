Meteo, grandinate e fronte freddo dal Nord Europa: weekend rovinato, ecco dove

28 maggio 2022 a

Un vortice mediterraneo e un fronte freddo dal Nord Europa porteranno temporali, grandinate e vento in Italia, cui si aggiunge anche un brusco calo delle temperature entro sera. I temporali più violenti, come riporta Lorenzo Badellino di 3BMeteo, si concentrano soprattutto sulla Val Padana orientale e a ridosso dell'arco alpino. Rovesci di forte intensità e grandine toccano Trentino e Veneto centro-settentrionale. Grandinate anche sul Padovano.

Nel frattempo si sono intensificati i temporali sulla dorsale appenninica tosco-emiliana, dal Piacentino fino ai confini romagnoli. Anche in questo caso le piogge sono così forti che spesso si trasformano in violente grandinate. Il tutto concentrato in poche ore. Nel meridione, comunque, non va meglio. Il vortice mediterraneo si è avvicinato anche all'estremo Sud, provocando forte instabilità intorno all'ora di pranzo sul Palermitano. Rovesci e temporali hanno causato non pochi allagamenti in città.

Nelle ultime ore si sta registrando anche un notevole scarto termico tra Nordovest e Nordest. Nel primo caso, infatti, non è arrivata l'aria fresca e instabile ed è ancora il sole a prevalere. Ecco perché si registrano temperature fino a 30 gradi. Situazione opposta al Nordest, dove invece l'aria fresca ha già fatto il suo ingresso. Qui le temperature non raggiungono i 18 gradi. Nelle prossime ore, però, rovesci e temporali non solo si intensificheranno al Nordest, ma si estenderanno anche verso ovest, dall'Emilia Romagna alla Lombardia.

