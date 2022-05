Aereo Ita Airways, "il pilota non risponde". Beccato così in cabina: imbarazzo ad alta quota e licenziato

29 maggio 2022 a

La compagnia Ita Airways ha licenziato il comandante del volo AZ609 del 30 aprile da New York JFK a Roma Fiumicino: il pilota si era addormentato in cabina e non rispondeva alle richieste della torre di controllo mentre l'aereo stava sorvolando la Francia. Per questo Ita ha aperto una procedura di investigazione interna. L'indagine, informa una nota, "aveva lo scopo di appurare gli accadimenti relativi alla momentanea perdita di comunicazione radio fra la cabina di pilotaggio e gli uffici predisposti al controllo del traffico aereo, in particolare durante il sorvolo dello spazio aereo francese. Tale indagine ha portato all'individuazione di un comportamento non conforme alle procedure in vigore da parte del Comandante sia durante il volo che una volta atterrato, ovvero una condotta professionale non coerente alle norme comportamentali e lavorative dettate dalla Compagnia che il personale è tenuto a seguire in modo rigoroso, e soprattutto di forti incongruenze tra le dichiarazioni rese del Comandante e l'esito delle investigazioni interne".

"Alla luce di ciò - si legge - la Compagnia ha adottato un provvedimento disciplinare che ha portato all'immediato licenziamento della risorsa dall'organico di Ita Airways, venendo a mancare il rapporto fiduciario in ambito lavorativo". La compagnia aerea afferma inoltre "di non aver evidenze relative ad attività aerea esterna durante il volo in oggetto, e conferma in modo chiaro e rigoroso che la sicurezza del volo è sempre stata garantita secondo i più alti standard di sicurezza previsti dalla regolamentazione aeronautica. Sono state attentamente rispettate le norme e tutte le procedure di sicurezza secondo i criteri più elevati, con l'ausilio come da prassi dell'elevata tecnologia di bordo, garantendo dunque il massimo livello di sicurezza ai passeggeri".

