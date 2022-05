Meteo, arriva la "fucilata" del maltempo: tutto rovinato per il 2 giugno, le date da evitare

29 maggio 2022 a

Fate molta attenzione al ponte del 2 giugno. Chi ha programmato una partenza per un lungo weekend che va da giovedì a domenica deve dare un'occhiata al meteo che avrà non poche sorprese. Come riporta 3bmeteo.com giovedì 2 giugno a farla da padrone saranno le temperature elevatissime. Si toccheranno, soprattutto sulle Isole Maggiori, i 37 e i 38 gradi.

Ma occhio: già dal 3 giugno, ovvero dal venerdì, la situazione cambierà radicalmente. Infatti potrebbe transitare sull'Italia una perturbazione atlantica che potrebbe dare il via a qualche temporale improvviso pomeridiano e serale sulle regioni del Nord.

E anche nella giornata di sabato, il 4 giugno, potrebbero arrivare alcuni temporali anche sulle zone alpine. Domenica 5 giugno è il giorno del vero e proprio peggioramento con piogge e temporali che potrebbero arrivare su tutto il Nord e anche sul Centro. Va detto che le previsioni vanno costantemente seguite fino all'inizio della prossima settimana per capire bene quale possa essere la tendenza. Ma una cosa è certa: l'afa e il caldo di questi giorni, come già accaduto al nord, subiranno una brusca frenata a causa di temporali e perturbazioni. Le temperature subiranno una sorta di effetto altalena che potrebbe provocare non pochi disagi a chi è in partenza per la prima vacanza estiva.

