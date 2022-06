Vaccino anti-Covid, ufficiale l'addio all'obbligo: ecco la data in cui il siero "sparirà"

01 giugno 2022 a

Addio all'obbligo vaccinale per gli over 50? Dopo il 15 giugno, data di scadenza della misura decisa dal governo mesi fa, non dovrebbe essere rinnovato. La legge andrebbe così in scadenza con almeno 3,3 milioni di over 50 non in regola, circa il 12% del totale, destinatari di una sanzione da 100 euro. Per ora hanno ricevuto l’avviso, e in molti casi pure pagato, circa 1,5 milioni di persone. In questi giorni arriveranno altre raccomandate. La legge, tra l’altro, prende come data di riferimento per aver almeno iniziato il ciclo di vaccinazione il 15 di febbraio. Chi allora non era in regola deve pagare la sanzione.

Il governo, come riporta Repubblica, non avrebbe intenzione di prorogare l'obbligo nemmeno per lavoratori della scuola, forze dell’ordine e militari. L’unica eccezione già prevista riguarda solo il personale sanitario, per cui invece l’obbligo resta in vigore fino al 31 dicembre.

Poca certezza, infine, sulle mascherine, obbligatorie fino al 15 giugno solo sui mezzi di trasporto, a scuola e per gli spettacoli e gli eventi sportivi al chiuso. Una decisione a tal proposito dovrebbe arrivare intorno al 10 giugno. Anche questa volta c'è una profonda spaccatura tra chi vorrebbe mantenere la cautela, come il ministro della Salute Roberto Speranza, e chi invece vorrebbe maggiore libertà.

