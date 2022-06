Meteo da incubo, "ondulazione del getto sui meridiani centrali": ecco che cosa comporta

04 giugno 2022 a

a

a

Un weekend con temperature quasi insostenibili, intorno o superiori ai 40 gradi. Ma secondo le previsioni di 3bmeteo.com, tutto è destinato a cambiare nella prossima settimana: il più classico dei passaggi dal caldo intenso a un clima più "normale". Peccato che questi cambi non avvengano mai in modo lineare: insomma, ci aspettano fortissimi temporali e grandinate.

"Il cielo sarà giallo". Ecco cosa accadrà tra poche ore, arriva la "sabbia del Sahara": le zone più colpite

Come scrivono gli esperti di 3bmeteo, "nel corso della prossima settimana quella che si prospetta è una più vivace ondulazione del getto sui meridiani centrali europei con la possibilità che l'Italia venga attraversata da uno e più impulsi instabili di matrice settentrionale".

Il tutto a partire dal 7 giugno per proseguire fino al 9-10 giugno. Il peggioramento avverrà nell'arco della giornata di martedì, in cui sono previsti molti temporali, anche di grande intensità, su tutto il Nord e dunque sul centro, in particolare Toscana, Umbria e Marche, il tutto accompagnato da un deciso calo delle temperature.

Scatta l'allerta meteo: arrivano le bombe di grandine, le zone dove il weekend sarà da incubo

"Nella giornata di mercoledì qualche temporale dovrebbe raggiungere anche le regioni meridionali ma sarebbe molto limitato, in compenso il cambio di massa d'aria decreterebbe un calo delle temperature anche al Sud. A seguire un nuovo possibile impulso instabile transiterebbe sulla Penisola nella giornata del 9 e sarebbe proprio questo a mettere definitivamente fine all'ondata di caldo africano riportando sull'Italia temperature normali per il periodo", continuano da 3bmeteo. Ma questa normalità, concludono i meteorologi, è destinata a durare ben poco: stando alle previsioni, infatti, già il prossimo weekend sull'Italia dovrebbe abbattersi un nuovo anticiclone africano, ovvero tra domenica e lune torneranno temperature anomale e altissime.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.