Sassari, beve whisky mentre guida: la diretta finisce in disgrazia, video impressionante

Follia in diretta Facebok in Sardegna. Un 36enne di Porto Torres si è messo alla guida della propria auto collegandosi poi alla propria pagina social. Motivo? Mostrare ai follower la sua "impresa": l'uomo è al volante mentre sfreccia a tutto gas lungo la statale. Piccolo particolare: con una mano regge una bottiglia di whisky e se lo scola mentre sfreccia tra le altre automobili.



Il video, come prevedibile (ma evidentemente non per il protagonista), finisce in disgrazia: dopo alcuni sorpassi azzardati, l'auto del 36enne va fuori controllo e si schianta contro un'altra vettura, ribaltandosi rovinosamente. La vicenda è stata raccontata da La Nuova Sardegna: l'uomo è uscito miracolosamente quasi illeso dal tremendo urto, testimoniato dalle immagini impressionanti della sua diretta. Lui e i due incolpevoli occupanti dell'auto speronata sono finiti in ospedale ma fortunatamente nessuno è in gravi condizioni.

Come racconta il quotidiano La Nuova Sardegna, l'automobilista è uscito quasi indenne dalla sua utilitaria, e così anche le due persone che viaggiavano sull'auto che ha speronato a tutta velocità. Sono finiti tutti in ospedale per curare le lievi ferite riportate. L'alcoltest, scattato come da prassi, ha rivelato lo stato di alterazione psicofisica del guidatore e ora gli agenti della Polizia locale guidati dal dirigente Gianni Serra stanno procedendo ad accertare le responsabilità penali e amministrative del 36enne. Il video è una prova inconfutabile: l'uomo ora rischia l'arresto, il ritiro della patente di guida e una condanna a 1 anno di carcere.

