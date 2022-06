Meteo, scatta il "blocco Omega": l'aria sarà bollente, dove sarà impossibile uscire fuori

14 giugno 2022 a

Arriva una nuova fiammata di aria bollente. La settimana che è appena cominciata infatti sarà caratterizzata da un caldo anomalo che interesserà tutta la penisola. Scipione dunque farà sentire tutta la sua forza e, come sottolineano gli esperti di 3bmeteo, le giornate in cui si toccheranno temperature altissime saranno quelle di sabato 18 e domenica 19 giugno. Con l'arrivo dell'aria calda saremo di fronte alla terza ondata di afa sul nostro Paese nelle ultime settimane. Le temperature infatti supereranno abbondantemente le medie stagionali con picchi di 45 gradi come già avvenuto in Spagna.

A quanto pare dietro questo fenomeno così anomalo ci sarebbe un particolare assetto sinottico che ha il nome di "blocco Omega". Questo fenomeno si andrà a posizionare sullo scacchiere emisferico: il ciclone atlantico si inserirà sul settore occidentale dell'Europa e immediatamente darà il via a una "risposta" con una raffica di aria bollente che si abbatterà sul nostro Paese.

I venti torridi che faranno aumentare le temperature arriveranno dal Marocco e dall'Algeria. Scipione in un primo momento punterà sulla Spagna e sulla Francia per poi spostarsi sul nostro Paese. Il prossimo weekend dunque sarà di fuoco. Ma attenzione: non sono escluse sorprese. Infatti potrebbero manifestarsi anche diversi temporali su alcune zone del Paese che, seppur per poco, abbasseranno le temperature roventi.

