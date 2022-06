Elena Del Pozzo, "coltellate e cenere lavica": cos'ha fatto la mamma dopo avere ucciso sua figlia

14 giugno 2022 a

Emergono nuovi agghiaccianti dettagli su Elena Del Pozzo, la bimba di 5 anni trovata morta nel Catanese. A ucciderla sarebbe stata la mamma Martina Patti, 23 anni, che ha confessato il terribile delitto dopo essere stata messa sotto torchio dagli inquirenti. "L'ho uccisa, ma non so perché", ha spiegato la donna. Per ora manca il movente, ma secondo la ricostruzione fornita dalla Patti la piccola sarebbe stata ammazzata a coltellate in casa a Mascalucia. La mamma avrebbe poi nascosto il corpo in un vicino terreno abbandonato, nella campagna circostante, coprendo il cadavere con terra e cenere lavica.

Elena uccisa dalla madre, "ha confessato": dettagli agghiaccianti, cosa è accaduto durante l'interrogatorio

Quindi il tentativo di depistaggio, la prima versione fornita nella giornata di lunedì che tanto sconcerto aveva sollevato: Elena, aveva spiegato la madre, era stata rapita da tre uomini incappucciati dopo essere tornata a casa dall'asilo. Sono bastate poche ore agli uomini della Procura di Catania per far emergere contraddizioni e lacune nel racconto della donna, letteralmente "crollata" davanti alle domande degli inquirenti. Gli esperti sono ora al lavoro sul corpo di Elena per capire come materialmente sia stata uccisa.

"La stava pestando. E così...". Morte di Elena, la nonna confessa: come ha sorpreso la madre-killer

Sconvolti i nonni paterni, che hanno ammesso la crisi coniugale tra Martina e il marito. I due si erano da poco separati. La nonna paterna, in particolare, ha accennato ad alcuni episodi di violenza della madre sulla bimba. E la sorella dell'uomo, Martina Vanessa Del Pozzo, parlando con i giornalisti accorsi sul luogo dov'è stata ritrovata la bimba ha apertamente accusato la Patti di aver cercato di "incastrare" il marito.

"Cosa mostrano i filmati delle telecamere". Elena, il dettaglio-horror: perché la madre è crollata

"Un anno fa mio fratello fu accusato ingiustamente di una rapina, ma fortunatamente fu scagionato completamente. Quando dal carcere passò ai domiciliari, sotto casa trovammo un biglietto di minacce con scritto: 'Non fare lo sbirro, attento a quello che fai'. Mio fratello non sa nulla di nulla. A quel biglietto la madre della bimba ha fatto riferimento dicendo che avevano rapito Elena".

