Napoli, "mia madre si sta ammazzando". Poi la scoperta choc: come l'ha uccisa

Una lite sfociata in una tragedia. Una ragazzino di 17 anni ha ammazzato sua madre colpendola con violenza con un coltello da cucina. La tragedia si è consumata nel centro storico di Napoli, tra via Mezzocannone e piazza San Domenico Maggiore. Filomena Galeone, medico, è stata uccisa nel suo appartamento. Tutto è accaduto poco prima delle 21. L’autore del gesto omicida è il figlio adottivo, un ragazzo di 17 anni di origine lituana. Sul posto sono arrivati subito una unità del 118 e delle forze dell’ordine. A quanto pare, secondo quanto riporta il Corriere, sarebbe scoppiata una lite nell’appartamento della famiglia, alle Rampe San Giovanni Maggiore, nel corso della quale il ragazzo ha aggredito e poi colpito a coltellate la madre, uccidendola. La donna, psichiatra, lavorava presso la Asl di piazza Nazionale, dov’era dirigente responsabile dell’unità operativa di assistenza anziani. Non è chiaro se a quanto accaduto avrebbe assistito il padre del ragazzo, anche lui medico, in servizio al Cto, e docente universitario. Il ragazzo, sporco di sangue, chiedeva aiuto dal balcone perché, secondo quanto urlato, la madre voleva uccidersi. In realtà la polizia certa è che si tratti di un delitto. L'ennesimo che si consuma tra le mura domestiche.

