Bambino Gesù, muore per trapianto del midollo: indagati per omicidio colposo tre medici

16 giugno 2022

Il trapianto di midollo osseo è andato male. E una ragazza di 17 anni, Lisa Federico è deceduta. La ragazzina era la figlia di un dirigente dell'Istituto superiore di Sanità e della soprintendente Margherita Eichberg. La tragedia si sarebbe consumata nel novembre del 2020. Ma secondo la procura di Piazzale Clodio la morte di Lisa sia sarebbe potuta evitare se i medici avessero agito correttamente e secondo le procedure. E adesso, come riporta Repubblica, il nome di tre camici bianchi sono stati iscritti sul registro degli indagati. Si tratta di tre dottori dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù: Pietro Merli, Rita Maria Pinto e Giovanna Leone, ai quali il pm Pietro Pollidori e l'aggiunto Sergio Colaiocco contestano il reato di omicidio colposo. Un'accusa mossa in seguito alla consulenza del perito nominato dalla procura di Roma. La ragazza era stata sottoposta al trapiantato il midollo osseo. Dopo l'intervento però qualcosa è andato storto. E i genitori sui social avevano scritto: "La nostra stella è tornata in cielo. Ci ha regalato dodici anni di gioia. La vita è dura... e inspiegabile. Cercheremo di farci accompagnare dal ricordo della tua incontenibile gaiezza. Mamma, papà e Bogdan". Un messaggio che nessun papà e nessuna mamma avrebbe mai voluto scrivere. Le indagino ora si sono concluse e tre medici rischiano di finire nei guai. Il legale della difesa, Gaetano Scalise, però afferma: "L'avviso di conclusione delle indagini è frutto di una consulenza del pm tecnicamente errata - spiega il penalista -. Speriamo che al più presto venga nominato un collegio di periti che possa valutare i fatti correttamente. I medici hanno agito in modo assolutamente corretto seguendo tutte le linee guida".

