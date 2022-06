Davide Zanotto, una tragica fine. Scomparso da domenica, come lo hanno trovato

17 giugno 2022 a

È stato trovato il corpo senza vita di Davide Zanotto, 49 anni, sposato con una insegnante e padre di tre figli, del quale si erano perse le tracce da domenica sera, quando era uscito di casa in sella alla sua city bike, a Cusinati di Tezze, in provincia di Vicenza. Il suo cadavere è stato trovato in un laghetto a Carmignano di Brenta, nel Padovano. A notarlo è stata una donna che stava passeggiando nella zona. appena lo ha visto ha chiamato subito i soccorsi. Davide è stato ritrovato nel laghetto di Camazzole, o Buso della Giaretta come lo chiamano nella zona, una ex cava nel bacino del Brenta diventata un lago, non lontano dalla casa dove abitava con la famiglia.

Zanotto era un esperto ciclista. Ed era molto conosciuto nella sua zona. Tanto che per ritrovarlo era partito subito un tam tam sui social. Tra gli appelli anche quello dell'ex deputata e attuale assessore regionale alla sanità del Veneto Manuela Lanzarin.

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto estremo, ma le indagini vanno anche in questa direzione. Forse l'autopsia riuscirà a chiarire le cause della sua morte.

