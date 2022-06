Omicron 5, "esplodono i ricoveri": ecco chi sono i nuovi ospedalizzati

23 giugno 2022 a

a

a

Gli effetti di Omicron BA.5 si fanno sentire eccome. Nell'ultima settimana è aumentata la diffusione della sotto-variante risultando essere anche estremamente contagiosa. A preoccupare maggiormente è il fatto che in sette giorni sono più che raddoppiate le ospedalizzazioni tra i bambini. Non sono nemmeno rassicuranti le percentuali dei vaccinati per la quarta dose che si aggirano attorno al 27% di soggetti fragili.

Video su questo argomento "La mascherina come gli occhiali da sole. E la quarta dose...": Pregliasco e Omicron, cosa ci aspetta



La Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) ha dichiarato: "Dopo il rallentamento progressivo del calo dei ricoveri delle precedenti settimane, la rilevazione del 21 giugno degli ospedali sentinella mostra un arresto di tale riduzione e una sostanziale stabilità". Tra i pazienti ricoverati Covid solo il 37% risulta essere stato vaccinato. A stupire è il netto aumento dei positivi tra i bambini: i ricoverati, pur essendo relativamente pochi, sono ad oggi raddoppiati. In questo caso specifico, Fiaso ha spiegato che il ricovero è una via preventiva estrema, dettata dalla prudenza del caso. Per la prima volta da cinque settimane si è registrato un ricovero pediatrico in terapia intensiva per Covid.

"Casi Covid nascosti": il terribile scenario, cosa sta succedendo davvero in Italia



Secondo quanto monitorato dalla Federazione Gimbe, nell'ultima settimana dal 15 al 21 giugno, è stato registrato un aumento dei casi in tutte le regioni italiane del +58,9% in sette giorni. Ad aumentare sono stati anche i ricoveri ordinari +14,4% e delle terapie intensive +12.6%. Sono però calati i morti del 19%. "La progressiva diffusione delle varianti BA.4 e BA.5 ha contribuito a una netta ripresa della circolazione virale in tutto il Paese con effetti già evidenti anche sugli ospedali: in particolare, in area medica dove in 10 giorni si registra un incremento di oltre 700 posti letto occupati da pazienti Covid" ha affermato il Presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.