Meteo, l'1 e il 2 luglio cambia tutto: perché questi due giorni sono decisivi

Il meteo continua ad essere mutevole. Dopo il caldo arriva qualche temporale e subito dopo si spalancano nuovamente le porte dell'inferno. A questo punto però va sottolineato un aspetto importante: il calendario. Con l'inizio di luglio si apre la principale finestra di ferie per gli italiani. E di fatto capire quali saranno le prospettive meteo per i prossimi giorni è di fondamentale importanza per chi deve partire. Come ricordano gli esperti di 3bmeteo, un punto di svolta vero ci sarà tra l'1 e il 2 luglio.

Un passaggio temporalesco infatti potrebbe colpire il Paese proprio in quei giorni portando a un consistente abbassamento delle temperature. Il picco invece è atteso già per questo lunedì con massime che potrebbero toccare i 38-39 gradi. Ci sarà, sempre all'inizio della prossima settimana, qualche lieve diminuzione delle temperature soprattutto nelle zone del Nordest nell'attesa di un rialzo potente della spirale di afa e caldo all'inizio di luglio. Insomma la fase intermittente del meteo non si è affatto conclusa. Cicli di temperature elevate e di brevissimi temporali si alternano costantemente senza però risolvere di fatto il gravissimo problema della siccità che sta piegando l'intero Paese da Nord a Sud. Una condizione che sta costringendo alcuni territori a razionale l'acqua nel corso della giornata.

L'unico modo per salvarsi da questo terribile vortice di aridità consiste nel posizionamento di un fronte temporalesco per più giorni sul Paese. Ma in queste settimane le perturbazioni sono state davvero brevi e con scarsi effetti sul fronte dell'emergenza idrica.

