Palermo, l'ascensore impazzita: salto nel vuoto dal quinto piano

Un tragico incidente quello avvenuto ieri pomeriggio, mercoledì 29 giugno. Un ascensore è precipitato dal quinto piano di un palazzo in via Vincenzo Balistreti, nel quartiere Brancaccio di Palermo. Un volo di 15 metri all'interno del vano.

Secondo quanto si apprende, all'interno c'erano tre persone rimaste ferite gravemente. Le vittime sarebbero due operai, che stavano eseguendo dei lavori di manutenzione e una donna. Sono stati portati in codice rosso agli ospedali Civico, Policlinico e Buccheri La Ferla. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. I tre sono rimasti intrappolati nell'ascensore finché i soccorritori sono riusciti a tirarli fuori per poi essere portati immediatamente all'ospedale viste le loro gravi condizioni.

Non sono ancora del tutto chiare le cause dell'incidente, la polizia sta ora analizzando le dinamiche per capire quale sia stato il problema. Nel mirino anche la ricerca di una ditta responsabile alla manutenzione e se siano state eseguite le normali procedure di verifica annuali dell’impianto. Dopo poco la notizia si è sparsa in tutto il quartiere di Brancaccio facendo riunire di fronte al palazzo dell'incidente diverse persone. Don Ugo, parroco del quartiere che si è recato sul posto ha dichiarato: "Sono tutti ottimi parrocchiani, li vedo sempre qui da me a messa".

