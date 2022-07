Papa Francesco, "un pettegolezzo di corte": cancro, una frase pesantissima

04 luglio 2022 a

Un'intervista esplosiva, a tutto campo, quella concessa da Papa Francesco alla Reuters. Un colloquio in cui di fatto smentisce le sue dimissioni, pur lasciando più di uno spiraglio: "Solo Dio sa", spiega sornione il Pontefice.

Dunque si parla anche delle sue recenti malattie. Dell'operazione al colon che tanto aveva fatto preoccupare i fedeli: "È stato un grande successo", ha spiegato il Pontefice a Philip Pullella, corrispondente in Vaticano per la celebre agenzia stampa. Si ricorda che Francesco ha subito l'intervento di stenosi diverticolare lo scorso anno, quando gli fu rimossa una sezione del colon, dunque un ricovero di dieci giorni all'Osepdale Gemelli di Roma.

Infine, Papa Francesco ha anche smentito le ultime indiscrezioni che parlando si un cancro che lo avrebbe colpito. E lo ha fatto con parole che fanno molto riflettere: "I medici non mi hanno detto nulla", ha premesso. E ancora, ha bollato queste voci come "un pettegolezzo di corte". Insomma, un pettegolezzo interno: come se qualcuno, quelle voci, effettivamente le abbia messe in giro. Ma chi?

