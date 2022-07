Covid, lo scivolone di Roberto Speranza: nello spot nessuno indossa la mascherina

07 luglio 2022 a

Da un lato il Ministero della Salute ci chiede di indossare la mascherina estendendo l'obbligo sui luoghi di lavoro e mezzi pubblici fino a dopo l'estate, dall'altro negli spot istituzionali per la campagna vaccinale della quarta dose nessuno dei protagonisti indossa un dispositivo di protezione. L'ultimo spoto pubblicato sul sito del Ministero guidato da Roberto Speranza fa parecchio discutere. Infatti nella clip si vede il nipote che accompagna la nonna a fare il vaccino. Il ragazzo non indossa la mascherina, non la indossa la nonna e nemmeno il medico che si occupa della procedura di vaccinazione.

Una vera e propria beffa da parte del ministro Speranza che è stato finora il principale sponsor delle mascherine. Di certo ci si aspettava di vedere nella clip qualche mascherina. Soprattutto se lo spot è stato voluto e realizzato dal Ministero della Salute. E di fatto le polemiche di certo su questo fronte non mancheranno. Da tempo la comunità scientifica si scorna sull'uso dei dispositivi di sicurezza per far fronte al Covid, ma di fatto adesso è arrivato lo scivolone del Ministero che ha ripaerto nuovamente il dibattito sulle mascherine.

Chi ha fatto il vaccino sa bene che sia il medico che l'operatore presnete nel box per l'iniezione sono muniti di mascherina perché così dice la legge. Ma nello spot le mascherina a quanto pare sono un dettaglio trascurabile. Qualcosa che va ripetuto come un mantra nelle conferenza stampa per poi veicolare il peggiore dei messaggi: non servono nemmeno nell'hub per le vaccinazioni.

