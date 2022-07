Multa di 500 euro per chi gira in costume, sconcerto in Italia: ecco dove

11 luglio 2022 a

Vietato girare a torso nudo o con indumenti da spiaggia su tutto il territorio della città: lo ha deciso il sindaco di Sorrento Massimo Coppola, che ha imposto questo divieto attraverso un regolamento. Il primo cittadino ha spiegato che si tratta di una norma per arginare "un malcostume e comportamenti che vengono avvertiti dalla generalità delle persone come contrari al decoro e alla decenza".

E se non si rispetta questo divieto? La sanzione va da 25 a 500 euro. A fermare e multare i trasgressori, qualora fosse necessario, saranno gli agenti della polizia municipale. "Abbiamo rilevato che il perdurare di una simile situazione, oltre che costituire un elemento di disagio e di malessere per la popolazione residente e per i turisti ospiti, potrebbe costituire un oggettivo parametro di valutazione negativa del livello qualitativo del buon vivere nel nostro Comune, con conseguente ripercussione sull’immagine e sull’offerta turistica", ha continuato Coppola.

Sorrento, comunque, non è l'unica città nella quale si prendono decisioni di questo tipo. Anche a Cagliari, per esempio, il sindaco Paolo Truzzu ha imposto il divieto di rimanere in costume o a torso nudo "al di fuori degli stabilimenti balneari o delle zone a ciò destinate". Uguale a Praia a Mare, in provincia di Cosenza, dove una nuova ordinanza prevede che dal 7 luglio al 15 ottobre sia vietato circolare indossando solo il costume da bagno.

