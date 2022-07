Vacanze, occhio al piccolo pezzo di plastica: come capire se vi svaligiano casa

13 luglio 2022 a

Prevenire l'arrivo dei ladri in certi casi si può. Con le vacanze estive e gli italiani che lasciano la propria casa, è bene sapere l'ultimo "trucchetto" dei malintenzionati per svaligiare le abitazioni. A rivelarlo alla polizia, un residente di Roma, per la precisione di via Livorno. "In tutto il palazzo, sono stati messi durante la notte, dei piccoli pezzi di plastica trasparente tra le due ante della porta per controllare chi è a casa e chi no. Fate molta attenzione", è stato l'avvertimento.

Proprio così, ad oggi i ladri fissano un piccolo pezzetto di plastica trasparente (dunque difficilmente visibile) tra le ante dell'ingresso. Il motivo? Se la porta viene aperta, il pezzetto di plastica cade in terra e significa che quell'appartamento è vissuto, ossia i proprietari non sono via per le vacanze. Non a caso, i residenti del palazzo della Capitale hanno notato qualche giorno dopo un uomo fare su e giù per i vari piani apparentemente senza un valido motivo. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine, che nel giro di poche ore - a indagini avviate - hanno rintracciato l'uomo e lo hanno arrestato.

"Riguardo il post di ieri volevo informarvi che il ladro è stato beccato, portato in caserma, denunciato e arrestato Vorrei inoltre ringraziare nuovamente i Carabinieri tutti ed in particolar modo i carabinieri che ieri prontamente si sono prodigati e ci hanno aiutato a far arrestare questo topo d'appartamento (ladro). Grazie ancora alle forze dell'ordine" ha scritto il condomino sul gruppo di quartiere.

