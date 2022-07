Associazione Amici Università di Torino compie 25 anni e rinnova il proprio CdA per il triennio 2022-24

18 luglio 2022 a

L’Associazione Amici Università di Torino, che quest’anno compie 25 anni, ha rinnovato il proprio CdA che si è insediato lo scorso 13 luglio presso la Sede dell’Università di Torino di Corso Unione Sovietica durante un incontro in cui sono state delineate le nuove linee guida per il triennio 2022- 2024. L’organico del CdA vede la presenza del Rettore e di docenti universitari oltre che di rappresentanti delle imprese del territorio che si sono formati presso le diverse Facoltà dell’Ateneo. Nata con l’obbiettivo di mantenere vivo e costruttivo il rapporto con gli ex studenti dell’Ateneo torinese, l’Associazione Amici dell’Università ha progressivamente spostato il proprio focus e incrementato la propria attività per facilitare il contatto tra il mondo delle imprese e i laureati e laureandi dell’Università di Torino attraverso incontri ed eventi. Dopo la pausa forzata dovuta alla crisi pandemica, dall’autunno 2022, riprenderanno le iniziative di approfondimento rivolte all’incontro attivo tra aziende e studenti Componenti il nuovo CdA Presidente Domenico Arcidiacono Vice Presidente Antonio De Carolis Rettore Consigliere Stefano Geuna Consiglieri: Sergio Bonelli, Giovanni Borgna, Valter Cantino, Stefano Cecchetti, Maria Silvia Ciola, Riccardo d’Elicio, Barbara Donadio, David Lembo, Silvio Tancredi Massa, Riccardo Petrignani, Alberto Sinigaglia, Pierangelo Tripani Revisori dei Conti: Alessandro Cotto, Francesco Pippione, Riccardo Ranalli Probiviri: Stefano Commodo

