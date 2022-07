Salerno, coppia fermata in auto: clamoroso, cosa trova la Finanza nel bagagliaio

25 luglio 2022 a

Una coppia romana, in viaggio insieme al figlio neonato, è stata fermata vicino allo svincolo autostradale della A2 di Atena Lucana per un normale controllo della Guardia di finanza di Sala Consilina, in provincia di Salerno. Quando gli agenti hanno aperto il bagagliaio dell'auto, però, sono rimasti sconvolti da quello che vi hanno trovato: ben 1,2 milioni di euro in contanti. Subito allora sarebbe scattata la denuncia per ricettazione.

Già all'alt dei finanzieri sembrava esserci qualcosa di strano: il conducente sarebbe apparso particolarmente agitato. E proprio questo avrebbe spinto i militari a procedere con un'ispezione accurata del veicolo. Di qui la richiesta all'uomo di aprire il vano posteriore. Nel bagagliaio, come spiega il Messaggero, sarebbero state trovate molte banconote, accumulate in mazzette di vario taglio, avvolte con della pellicola trasparente e tenute alla rinfusa tra una valigia e il passeggino.

La coppia fermata non si sarebbe giustificata in alcun modo sulla provenienza di quel denaro. Ecco perché poi sono state le Fiamme gialle a eseguire dei riscontri in autonomia. Riscontri da cui sarebbe emersa una notevole sproporzione tra i redditi dichiarati dal nucleo familiare e il valore del denaro trovato in macchina, poi sottoposto a sequestro preventivo. Alla fine i due sarebbero stati denunciati per il reato di ricettazione.