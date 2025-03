Allarme meduse, ecco le più dolorose: invasione in Italia, dove si rischia di più

Il momento della giornata in cui accorrono numerose è il primo pomeriggio. "Si tratta della Pelagia noctiluca, sono piccole e rosate: emettono una leggera luce, che si vede di notte, ma sono anche molto dolorose, più di quelle grandi - ha spiegato a Leggo Leonardo Tunesi, responsabile dell’area per tutela della biodiversità marina dell’Ispra -. Fanno parte del placton, vengono trasportate dalle correnti quindi non c’è un motivo specifico per cui vengono a riva: è la massa d’acqua in cui si trovano che le trasporta". In ogni caso, è strano vederle d'estate, visto che - come specificato dall'esperto - in genere vengono avvistate soprattutto in primavera e in autunno.