Ascoli, clima impazzito: grandine-killer, ecco le dimensioni dei chicchi

Una violentissima grandinata si è abbattuta nel primo pomeriggio di oggi 27 luglio su Ascoli Piceno, nelle Marche. Chicchi grandi come noci sono precipitati con grande impeto causando danni alle auto in sosta, alle coperture in vetro di alcune abitazioni e terrazzi. Sono stati segnalati anche dei cedimenti di alcune parti di impalcature di cantieri. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in diverse zone della città dove si fa la conta dei danni, che si annunciano ingenti.

Nel frattempo ad Ancona una trentina di persone è rimasta bloccata sulla spiaggia di Mezzavalle a Portonovo che è raggiungibile solo con una stradina molto ripida e sono dovuti intervenire i sommozzatori e il Nucleo Nautico dei Vigili del fuoco per soccorrere i bagnanti che non riuscivano a risalire lungo il sentiero che porta alla strada provinciale del Conero reso scivoloso della pioggia. Si tratta di ragazzi, donne e uomini che dono stati prelevati dalla spiaggia con i gommoni del vigili del fuoco che hanno fatto tre viaggi per trasportarli al molo della spiaggia di Portonovo.

Violenti nubifragi e grandinate anche in Abruzzo, in particolare sul versante orientale, da Pescara a Chieti e a Teramo. Il maltempo in Piemonte ha provocato alcuni fenomeni inediti come "venti dolomitici fino a 125-130 km/ora a Fossano, nel cuneese" oppure "a Saluzzo grandine da 6-8, fino a 10 centimetri di diametro".