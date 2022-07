Meteo, Mario Giuliacci: weekend e caldo killer, dove si toccano i 38°

29 luglio 2022 a

a

a

Una piccola tregua, quella che ci ha concesso il meteo, soprattutto al Nord: le grandinate hanno abbassato le temperature, ma soltanto per qualche ore. Il caldo rovente, infatti, è tornato in gran parte dell'Italia. E nel weekend, cosa dobbiamo aspettarci? Una risposta arriva dal sito del colonnello Mario Giuliacci, che spiega come il prossimo fine settimana, l'ultimo di luglio, sarà all'insegna dell'instabilità (e con temperature-killer).

Dove volano le temperature ad agosto. Meteo, Mario Giuliacci: rischi estremi

"Il fine settimana si prospetta all'insegna del bel tempo anche se nelle prime fasi non su tutte le aree nazionali. Qualche fenomeno convettivo interesserà ancora alcune aree alpine nella giornata di sabato, mentre il sole caratterizzerà la Penisola da nord a sud", si legge su meteogiuliacci.it. Per quel che riguarda il maltempo, i fenomeni più intesi sono attesi sulle Alpi orientali e lungo i settori centro-settentrionali adriatici, e in particolare nelle Marche. Si tratterà anche in questo caso di rovesci molto intensi e veloci, che dureranno soltanto lo spazio di poche ore. Sul resto dell'Italia, tempo stabile e sereno con temperature previste fino a 38° in particolare sui settori tirrenici e sulle due principali isole, Sicilia e Sardegna.

"La conferma negli indici climatici". Giuliacci, meteo-disastro: cosa accadrà ad agosto

Dunque, per quel che riguarda domenica 31 luglio, è previsto un "miglioramento definitivo grazie all’ulteriore aumento dei valori barici; l’anticiclone africano allungherà difatti sul bacino del Mediterraneo limitando al minimo ogni screzio instabile". Comunque sia, potrebbero esserci dei rovesci lungo la dorsale appenninica centro meridionale (zone interne tra Lazio, Abruzzo, Molise e Basilicata). Ma al netto di questi isolati e sporadici fenomeni, il grande caldo la tornerà a fare da padrone assoluto.