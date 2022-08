Ladispoli, l'invasione dei granchi blu: cosa sono (e quanto costano al chilo)

01 agosto 2022 a

I granchi blu hanno invaso la costa di Ladispoli, in provincia di Roma: ben 15 sarebbero stati scovati dai bagnanti. Il primo avvistamento risale a domenica 24 luglio sulla spiaggia di Torre Flavia. Si tratta di crostacei alieni, cioè introdotti al di fuori della loro area naturale. Uno era già stato catturato nei giorni scorsi per poi essere affidato ad esperti che lo hanno osservato e tenuto per 72 ore in un'apposita vasca.

Se da una parte i granchi blu hanno un certo fascino, dall'altra il loro avvistamento a Ladispoli desta una certa preoccupazione, soprattutto per l'habitat attuale. "Si cibano di ogni cosa nel mare - spiega al Messaggero Corrado Battisti, gestore del monumento naturale della Palude di Torre Flavia - ma anche all'interno della stessa palude. Aiutandosi con le loro chele divorano pesci e anche i granchi della nostra costa. Appena scoperto il primo, avevamo il sospetto che potessero venirne tanti altri, e infatti è andata proprio così. Tre ospiti li avevamo conservati con cura ma sono morti, forse non sopravvissuti all'acqua dolce. Dopo la siccità e i cinghiali ci mancavano i piccoli mostri dell'Atlantico".

Il fenomeno comunque è diffuso da anni, ad esempio nel mare Adriatico, soprattutto in Abruzzo ed Emilia Romagna. I granchi blu, inoltre, sarebbero anche un prodotto piuttosto commercializzato. "Un pescatore di queste parti ci ha detto che possono arrivare a costare 100 euro al chilo", ha spiegato ancora Corrado Battisti. Il dubbio sul loro arrivo a Ladispoli rimane, anche perché si tratta di crostacei diffusi soprattutto in Messico. "Abbiamo smesso di porci domande da quando qui hanno iniziato a nidificare tartarughe marine e fratini", ha detto in modo ironico il gestore della palude.