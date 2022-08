Forte dei Marmi, Suv piomba sul Bagno Piero: terrore in spiaggia

04 agosto 2022 a

Si è sfiorata la tragedia in uno stabilimento balneare a Forte dei Marmi. Un suv guidato da una donna è piombato all’interno del bagno Piero travolgendo una veranda dove di solito pranzano i clienti. La conducente, che forse avrebbe avuto un malore mentre era al volante, è stata portata in ospedale a causa dei vari traumi riportati, ma non sarebbe in pericolo di vita. Per fortuna poi nessun altro sarebbe rimasto ferito dopo l'impatto.

Solo tanto spavento all'interno della struttura, spesso frequentata da personaggi dello spettacolo e dello sport. L’episodio - come ricostruisce il Corriere della Sera - è avvenuto intorno all’ora di pranzo di oggi, giovedì 4 agosto: la donna ha perso il controllo della vettura, con targa straniera, ed è entrata a tutta velocità nello stabilimento. La corsa poi è terminata direttamente sulla spiaggia.

Dopo l'allarme lanciato dai bagnanti presenti, sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 sia per verificare le condizioni della donna sia per capire se ci fosse qualche altro ferito. Insieme al personale sanitario sono arrivati poi anche i carabinieri. "Ha tirato giù la pergola, l’ha sfasciata, è finita là con la macchina - ha raccontato un testimone ancora spaventato -. Per fortuna non c’era nessuno sotto, sennò erano morti, tutti".