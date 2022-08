Roma, nuovo scandalo IDI: auto ricaricate a spese dell'istituto (sull'orlo del fallimento)

04 agosto 2022 a

Sull'orlo del fallimento, l'Istituto Dermopatico dell'Immacolata riesce comunque a far parlare. L'ultimo scandalo? Nel parcheggio dell'Idi, a Roma, ecco che i direttori ricaricano l'auto elettrica a spese dell'istituto. Solo qualche anno fa la struttura fu al centro di una reboante inchiesta. Il risultato? Per i magistrati il gruppo fu gestito da un manipolo di manager abili nel far sparire i soldi che la Regione Lazio erogava con cifre a sei, sette zeri ogni anno.