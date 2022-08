Meteo, Mario Giuliacci: "Cosa si innesca da oggi", in Italia può accadere di tutto

07 agosto 2022 a

La quinta ondata di caldo determinata dall’Anticiclone Africano sta per terminare. Stando alle ultime previsioni del colonnello Mario Giuliacci, dovremmo essere dinanzi a una svolta in tutta Europa: “Domenica la risalita dell'Anticiclone delle Azzorre verso latitudini settentrionali, fin oltre la Scandinavia, ha il compito di innescare di risposta la discesa di aria più fresca e instabile in quota”.

“Ecco quindi che già nel fine settimana godremo di un primo break temporalesco - scrive Giuliacci sul suo sito - specie sull'arco alpino e sulle regioni del Nord. Inutile dire che sussiste sempre la probabilità di fenomeni meteo di forte intensità”. Quindi la prossima settimana il clima dovrebbe diventare più fresco: “Visti i forti contrasti termici tra l'aria preesistente, arroventata dall’ennesima rimonta africana, e quella nuova in arrivo, sensibilmente più fresca, non si possono escludere locali eventi meteo estremi, con la possibilità pure di grandinate e colpi di vento improvvisi e violenti (downburst)”.

Ma quali saranno le aree più a rischio? “Dapprima le regioni del Centro-Nord - spiega Giuliacci - e poi anche quelle del Sud-est (poco in Sicilia, nulla in Sardegna), dove sono attesi tra Martedì 9 e Mercoledì 10 rovesci temporaleschi localmente violenti, in particolar modo all’interno (meno sulle coste). In questo contesto, le temperature subiranno una drastica diminuzione, grazie ai venti dai quadranti settentrionali (o nord-orientali)”.