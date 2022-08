Meteo, ora parla Mercalli: "Cosa accadrà fino al 25 agosto"

19 agosto 2022 a

Dopo il grande caldo che ha caratterizzato questa estate, violenti nubifragi si sono abbattuti sul Centro-Nord dell’Italia. In Toscana ci sono stati anche due morti, entrambi a causa degli alberi abbattuti dalle forti raffiche di vento. “Oggi ultima giornata di temporali, da domani torna una situazione più soleggiata, e meno calda, che dovrebbe durare almeno fino al 25 di agosto, quando si ipotizza un nuovo passaggio temporalesco sull’Italia”, ha dichiarato Luca Mercalli.

Il climatologo, nonché presidente della Società Meteorologica Italiana, ha osservato in un’intervista all’Adnkronos che questa è stata l’estate “più calda e asciutta degli ultimi 120 anni”. E purtroppo tutto lascia pensare che non sarà un caso isolato. Parlando invece del maltempo che si è abbattuto sulle regioni del Centro-Nord nelle scorse ore, Mercalli ha affermato che “fenomeni simili in estate li abbiamo sempre avuti, ma con l’aumento del calore diventano più intensi e frequenti. Quindi non stiamo parlando di situazioni nuove, solo che il mar Mediterraneo, con una temperatura di 30 gradi, è oggi più caldo di 5 gradi rispetto alla media”.

“Questo - ha spiegato - va ad alimentare i temporali in termini di umidità disponibile e di energia per la velocità del vento. Più farà caldo in futuro, più dovremo aspettarci una maggior frequenza e intensità di questi fenomeni”. Parlando delle elezioni del 25 settembre, Mercalli ha notato che “oggi il cambiamento climatico non mi sembra che sia al centro dei programmi elettorali, se ne parla all’occorrenza quando serve. Manca l’attenzione dovuta su questi temi”.