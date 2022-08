Sperlonga, donne prese a pugni e schiaffi da un uomo: motivo sconcertante

20 agosto 2022 a

Due donne sono state aggredite a schiaffi e pugni a Sperlonga, un piccolo borgo in provincia di Latina. Il motivo? Si tenevano per mano e si baciavano. Ad attaccarle uno sconosciuto, che prima avrebbe urlato contro la coppia intimando loro di smetterla e poi sarebbe passato alle mani. Il tutto davanti ai suoi amici che però non avrebbero fatto nulla per fermarlo. L'uomo se la sarebbe presa soprattutto con una di loro, una 34enne di origine napoletana che vive a Roma.

La vittima è finita al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni di Dio a Fondi con una prognosi di una settimana. Secondo quanto denunciato ai carabinieri e riportato da La Stampa, l'aggressore avrebbe minacciato e insultato la donna mentre era in compagnia di altre persone, tra cui un bambino che avrebbe assistito a tutta la scena. Poi sarebbero partiti schiaffi e spintoni. La vittima sarebbe finita per terra e a quel punto l'uomo si sarebbe scagliato contro di lei, colpendola con un passeggino alla gamba.

Stando a quanto emerso finora, alcuni testimoni sarebbero stati già sentiti dai carabinieri della compagnia di Terracina e della stazione di Sperlonga. Per ora sarebbero in corso delle indagini contro ignoti per ricostruire quanto accaduto. "Una bruttissima aggressione contro due ragazze lesbiche. Può un bacio scatenare tanta violenza? No! In prima linea contro l'omofobia, per dare più diritti e più tutele alle persone Lgbt+", ha commentato su Twitter il governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.