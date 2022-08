Meteo, arriva il "doppio attacco": dove si scatenano le bombe d'acqua

25 agosto 2022 a

L'estate è entrata ufficialmente in crisi. Come riporta il Meteo.it, nei prossimi giorni dovremo avere a che fare con vere e proprie bombe d'acqua ma anche con scariche di grandine. Come riportano gli esperti, nelle prossime ore sono possibili forti temporali al Sud. A giocare un ruolo determinante è la convergenza dei venti sullo Stretto di Messina e sulla Sicilia settentrionale. Potrebbero arrivare nubifragi anche in Calabria, spingendosi fino alla Basilicata.

Ancora instabilità al centro soprattutto su Abruzzo, Molise e Basso Lazio. In arrivo anche forti acquazzoni sulla Puglia e sulla Campania. Ma quello che sta per arrivare è un vero e proprio doppio attacco. Infatti nella giornata di domani ci saranno già dei temporali al Nord. Dal pomeriggio temporali sui rilievi del Triveneto e sul Friuli Venezia Giulia. Al Centro, tempo instabile sul basso Lazio. Al Sud: temporali in Calabria, meno probabili altrove. Insomma nei prossimi giorni, in questa ultima settimana di agosto, il meteo sarà letteralmente stravolto da questi due "attacchi" temporaleschi che dovrebbero portare le piogge sia al Nord che al Sud.

La Penisola dovrebbe mettersi definitivamente alle spalle l'estate afosa e torrida che ha accompagnato tutto il mese di luglio e anche buona parte di agosto. Anche sul fronte delle temperature dovrebbe esserci un calo consistente.