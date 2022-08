Meteo, Mario Giuliacci: "Una importante novità", Italia stravolta

31 agosto 2022 a

a

a

Mario Giuliacci sul meteo come sempre è molto chiaro. Nelle sue previsioni su meteogiuliacci.it, mette in guardia su cosa accadrà nelle prossime ore. E di fatto sottolinea l'arrivo di una "importante novità" in pochi giorni. Dopo un'ondata di temporali che colpirà il Paese da nord a sud dovremo fare i conti con una botta di caldo africano che potrebbe investire tutta Italia riportandoci alle temperature di luglio.

"Fenomeni intensi". Meteo, fine agosto da incubo: cosa sta per accadere

Insomma avremo a che fare con due poli opposti del meteo: da un lato nubifragi e piogge dall'altro l'afa e l'impennata delle temperature. "La settimana che, con la fine di agosto, vedrà concludersi anche l'estate meteorologica (1giugno-31agosto), sarà caratterizzata da temperature tipiche di fine stagione, con aria fresca di origine atlantica si si infiltrerà con facilità al Centro e al Nord, mentre il Sud risentirà della vicinanza dell'alta pressione di stampo africano (molto caldo) e vedrà quindi la colonnina di mercurio dei termomentri salire fino a valori un po' al di sopra della norma", spiega Giuliacci.

Colpo di coda dell'estate. Meteo, Giuliacci: dove arriva il caldo infernale

Poi dal weekend cambia tutto ancora una volta con possibili trombe d'aria e grandinate. E ai primi di settembre acremo invece a che fare con l'ondata fortissima di caldo che farà registrare temperature anche di 40 gradi, specialmente in Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia.