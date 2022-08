Meteo, giovedì e weekend da incubo: dove si scatenano le bombe d'acqua

31 agosto 2022 a

L'estate sta finendo? A giudicare dalle previsioni meteo, sembrerebbe proprio di sì. Entro le prossime 24-48 ore rovesci e temporali, che stanno interessando soprattutto il Nord in queste ore, raggiungeranno anche il Sud, innescando fenomeni localmente violenti. Stesso discorso per le temperature. Dopo il calo già sperimentato da chi vive al Nord, si calerà di qualche grado anche al Centro e al Sud. Il motivo? Come spiega 3bMeteo, lo stravolgimento sulla nostra penisola è dovuto all'ingresso di aria più fresca in quota.

Per quanto riguarda la giornata di domani, giovedì 1 settembre, il tempo sarà instabile al Nord, con temporali al Nordovest, soprattutto in Piemonte. Anche se qualche pioggia interesserà anche Lombardia, Emilia e Triveneto. L'instabilità, poi, sarà in aumento anche al Centro con rovesci in Toscana. Al Sud invece, dove inizialmente sarà più soleggiato, i temporali colpiranno soprattutto Campania e Calabria, Sicilia, Lucania e Puglia. Allo stesso tempo diminuiranno le temperature.

Venerdì 2 settembre, invece, ci saranno delle schiarite al Nord, ma con un po' di variabilità diurna in prossimità delle zone alpine. Mentre in serata "un nuovo impulso di instabilità raggiungerà il Nordovest con ripresa di piogge e temporali soprattutto in Piemonte - si legge sul sito di 3bMeteo -. Temperature in lieve aumento al Nordest e sulle regioni centrali".