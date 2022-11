Andora, la città senza acqua (dolce) da 4 mesi: "Come siamo costretti a lavarci"

Maria Pia Petraroli 03 novembre 2022 a

"Siamo costretti a lavarci con le bottiglie dell'acqua del supermercato": Gianfranco è uno dei residenti di Andora che da oltre quattro mesi è senza acqua dolce. Il suo disagio, raccontato a Libero, è condiviso da gran parte dei suoi concittadini. Nel paesino ligure in provincia di Savona, il problema va avanti ormai da troppo tempo e gli abitanti, ma non solo, non ce la fanno più. A lamentarsi, infatti, sono anche turisti e proprietari di seconde case, come raccontato da Sabrina Grassa, presidente del Comitato Acqua - Cara bolletta, costituito nel 2019: "L'acqua salata che esce dai rubinetti erode tutti gli impianti, di lavatrici, caldaie, lavastoviglie, tutti gli elettrodomestici. Per non parlare delle tubature che non si vedono...". Dal rubinetto, insomma, esce solo acqua salata e "color ruggine", proprio per via del sale che, erodendo le tubazioni sotterranee, "porta via di tutto, tutte le incrostazioni".

Per quanto riguarda i motivi alla base del problema, uno è sicuramente rappresentato dalla siccità: l’assenza di pioggia ha svuotato i pozzi, in cui poi è entrato il cuneo salino per via della loro vicinanza al mare. L'acqua "buona", che non manca nei comuni vicini come Alassio e Laigueglia, sarebbe potuta arrivare da Ventimiglia e dal depuratore di Imperia, ma a quanto pare il tubo di collegamento con i pozzi di Andora sarebbe obsoleto. "Noi ci dobbiamo collegare al fiume Roia di Ventimiglia per avere un po' di acqua dolce, però la tubazione è un colabrodo, ci sono un sacco di perdite", spiega Sabrina .Il problema tocca una delle fonti di reddito più alte del paesino, il porto di Andora, che conta oltre 800 barche. L'acqua salata, infatti, non può essere utilizzata nei serbatoi, non si può usare per lavare le barche, che altrimenti si rovinerebbero, e - ovviamente - non può essere bevuta. La conseguenza? Tutto fermo nel porto.

Le difficoltà per chi vive ad Andora si ripercuotono su diversi aspetti della vita personale. "Non possiamo utilizzare l'acqua per uso alimentare. A livello igienico è un disagio enorme, è come andare a fare il bagno al mare e poi non potersi fare la doccia. Può immaginare come ne risente la pelle, soprattutto su soggetti con allergie o altri problemi", racconta la presidente del Comitato. Che punta il dito contro l'amministrazione comunale e il gestore dell'acquedotto di Andora, la società Rivieracqua: "È un'emergenza importante, ma non c'è sufficiente attenzione. Il gestore è completamente assente, continua a erogare le bollette come se il problema non ci fosse, non c'è mai stato un incontro con i cittadini, il Comune dice di non essere responsabile della gestione dell'acqua e quindi delega la responsabilità a Rivieracqua". Quest'ultima si occupa della gestione dell'acquedotto del paese dal 2015. Nonostante questo, secondo il Comitato, non ci sarebbe comunque stata una pressione incisiva da parte dell'amministrazione sul gestore. "So che il sindaco ha scritto al gestore chiedendo almeno di diminuire la quota acqua ma - a suo dire - non rispondono neanche a lui".

Sabrina Grassa ha spiegato che il Comitato è assistito da un legale in questa battaglia per l'acqua dolce: "Riceviamo lamentele da parte di centinaia di utenti, soprattutto delle seconde case". La presidente ci tiene a ribadire che Andora è un paesino che vive soprattutto di turismo e di seconde case. Di qui il grosso disagio prolungato nel tempo. "I proprietari delle seconde case preferiscono non venire per non rovinare gli impianti", racconta Sabrina. L'acqua è stata sottoposta anche a delle analisi a fine settembre: "Le abbiamo fatte fare a un laboratorio accreditato, il risultato è quello di un'acqua non potabile con una conducibilità elevatissima. Però non ci sono batteri, quindi abbiamo rassicurato i cittadini su questo".

Il disagio, inoltre, interessa pure le attività commerciali, come parrucchieri, bar e ristoranti. Anche se queste ultime due categorie "sono molto più silenti perché temono la perdita del turismo, quindi non si sono esposte molto", spiega la presidente del Comitato. Che poi con un pizzico di ironia aggiunge: "Ora tutti sperano che piova". La responsabilità, continua Sabrina, è del gestore che "non ha monitorato i pozzi. Si poteva evitare che arrivasse il cuneo salino". Il problema, comunque, persisterebbe da anni per colpa di tubature vecchie. Una soluzione sembra non esserci, ma Sabrina insiste: "Nel nostro Comitato abbiamo perfino un ingegnere che si occupa di emergenze idrico-umanitarie che porta l'acqua in Africa dove non c'è, è rimasto allibito". Qualche proposta i cittadini l'hanno fatta, ma senza successo: "Abbiamo mandato due lettere per fare un sopralluogo e una mappatura dei pozzi. Ma dall'amministrazione ci hanno risposto che anche se i pozzi si trovano sul territorio di proprietà comunale, la gestione è di Rivieracqua, quindi se loro entrano commettono violazione di domicilio". Il Comitato nel frattempo si è mosso nei confronti del gestore: "Sono partiti degli esposti".