Musei, biglietti più salati per colpa degli eco-fessi

E così siamo passati in poche settimane dalla picconata di Vittorio Sgarbi che invocava per l'Italia musei gratis e aperti più a lungo (sasso gettato nello stagno che aveva diviso i direttoroni delle varie strutture), alla smentita istituzionale, fino addirittura alla possibilità che i biglietti a breve costino di più. Il tutto paventato dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Ma se cercate qualcuno cui dire "grazie" non rivolgetevi a lui, bensì a quei bravi ragazzi degli imbrattatori, gli attivisti, i sedicenti salvatori del pianeta i quali, per sensibilizzare l'opinione pubblica sui cambiamenti climatici, alla suddetta opinione pubblica stanno infliggendo rotture di p... continue, persistenti e diffuse (vedi i blocchi stradali). Compresi i blitz nei musei, perché i gretini sono convinti che rovinando, o almeno minacciando di farlo, i grandi capolavori dell'arte, il popolo bue apra gli occhi e sposi in toto la loro causa ecologista. I risultati finora sono stati tragicomici e dagli effetti opposti: se cercavano solidarietà hanno trovato più che altro insulti e pernacchie (rischiando qualche sberla), se miravano a cambiamenti li provocheranno, ma in peggio.

In peggio per tutti: perle tasche dei visitatori e per l'ambiente, perché Sangiuliano ha spiegato in una nota che, date le ripetute azioni nei musei a colpi di vernice o salsa di pomodoro, servirà approntare nuovi "scudi" per dipinti e sculture, come coperture in vetro e innalzamento dei livelli di sicurezza tecnologici. Ma per rendere concreto il progetto servono: 1) soldi, e il modo più semplice per trovarli è nelle tasche dei visitatori: 2) materiali, che andranno prodotti (vetri, metalli, plastiche, microchip) e genererano inquinamento, là dove non c'era e non era richiesto. Non chiedeteci i costi di simile operazione ma, dovesse veramente essere rimesso in sicurezza il patrimonio artistico italiano, sarebbero giganteschi. Il vetro museale (specifico per proteggere i quadri e garantirne la visibilità) potete acquistarlo anche su Amazon e le ditte specializzate lo vendono a circa 200 euro al metro quadrato. I conti, li lasciamo a chi di dovere. Sangiuliano spiega che «considerato l'ingente patrimonio da proteggere, l'intervento rappresenterà un costo notevole per le casse del Ministero e dell'intera nazione e che, purtroppo, non potrà che prevedere un aumento del costo del biglietto d'ingresso. Anche questa volta, l'oltraggio di pochi violenti rischia di ricadere sugli italiani e, in particolare, su coloro che vorranno andare a vedere una bella mostra».

DA WARHOL A VAN GOGH

Nel nostro Paese a compiere i gesti dimostrativi sono attivisti del collettivo "Ultima generazione", che prendono di mira opere che hanno in qualche modo a che fare con l'ambiente (?) e sottolineano come la crisi del pianeta comporterà anche la fine dell'arte. Danni materiali finora irrilevanti,