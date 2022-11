Ancona, camion si ribalta e schiaccia l'ambulanza: tragedia in autostrada

28 novembre 2022 a

Un terribile incidente stradale si è verificato lungo lo svincolo di collegamento tra la SS76 e il casello di Ancona Nord, nel territorio di Falconara Marittima. Il bilancio provvisorio è di due morti accertate e di tre persone coinvolte nell’incidente. Stando alle prime ricostruzioni, un camion si è ribaltato schiacciando un’ambulanza della Croce Rossa di Senigallia e un’automobile Bmw in transito in senso opposto.

Il conducente 28enne dell’ambulanza e il paziente che si trovava a bordo sono morti, probabilmente sul colpo, mentre l’altro volontario della Croce Rossa è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Torrette di Ancona. Illeso invece l’autista del camion, che si trova in uno stato di profondo choc per quanto accaduto. Restano da accertare le condizioni dell’altra persona coinvolta suo malgrado nell’incidente, ovvero quella che era a bordo della Bmw. La gravità della situazione è apparsa immediatamente chiara e infatti il bilancio purtroppo è pesante.

A causa dell’incidente per chi viaggia in direzione Roma è stato ovviamente chiuso al traffico in maniera temporanea lo svincolo di collegamento tra la strada statale 76 della Val d’Esino e l’autostrada A14. La chiusura era inevitabile per consentire i soccorsi e i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco, le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità.