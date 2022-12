Meteo, Giuliacci: Italia sotto zero, quando saremo travolti dal gelo

07 dicembre 2022 a

Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la neve in pianura. È quanto sostiene Mario Giuliacci: dagli ultimi modelli previsionali emerge che nella parte centrale di dicembre molte zone dell’Italia andranno incontro a condizioni meteorologiche tipicamente invernali. Quindi freddo e pioggia la faranno da padroni, ma è prevista anche la neve a quote molto basse. Il primo appuntamento con i fiocchi potrebbe essere già in questa settimana.

“Nella seconda parte di giovedì 8, Festa dell’Immacolata - si legge sul sito di Giuliacci - arriverà infatti un'intensa perturbazione che a fine giornata porterà piogge diffuse al Centro-Nord, con nevicate fino a quote molto basse al Nordovest: ecco allora che, proprio nella notte tra giovedì e venerdì è possibile che la neve si spinga fino a quote di pianura in Piemonte, con i fiocchi che quindi potrebbero fare la loro comparsa anche a Torino, mentre in Lombardia al momento la neve appare più difficile”.

Ma quando potrebbe avvenire la “prima grande imbiancata”? Secondo i modelli previsionali mercoledì 14 potrebbe essere il giorno giusto: “Giungerà sul nostro Paese un'altra intensa perturbazione e la neve tenterà un nuovo assalto. Le ultime proiezioni vedono, tra mercoledì 14 e giovedì 15, maltempo diffuso su gran parte d'Italia, ma questa volta con temperature più favorevoli alla neve, almeno al Nord. Ecco allora che, se verranno confermati gli scenari attuali, la neve potrebbe imbiancare fino a quote di pianura diverse regioni e in particolare Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Occidentale: come dire che i fiocchi potrebbero imbancare anche le strade di Milano, Parma e Verona”.