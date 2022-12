Meteo, Giuliacci: il giorno in cui arriva il gelo sull'Italia, tutto stravolto

24 dicembre 2022 a

a

a



Il meteo cambia volto. Dopo le previsioni che hanno annunciato un Natale primaverile in alcune regioni, soprattutto quelle del centro-sud, arrivano le proiezioni de ilmeteogiuliacci.it a spiegare cosa accadrà tra qualche giorno. Come sottolinea il colonnello Mario Giuliacci, a quanto pare il quadro potrebbe mutare rapidamente con un vero e proprio ribaltone sul fronte delle temperature. Il tutto dovrebbe avvenire poco dopo Capodanno: "Negli ultimi giorni dell'anno l'alta pressione si indebolirà e delle correnti più fredde cominceranno a infiltrarsi sull'Italia, favorendo un riavvicinamento delle temperature alle medie stagionali", afferma Giuliacci.

A questo punto però il colonnello spiega qual è il periodo in cui l'Italia dovrà fare i conti con il gelo e con un drastico crollo delle temperature che di fatto sancirà l'ufficiale avvio della stagione invernale. "La tendenza più aggiornata colloca la fase di svolta nel weekend del 7-8 gennaio, con il possibile arrivo di un'intensa perturbazione accompagnata da piogge diffuse e nevicate in montagna, seguita poi da un sensibile calo delle temperature. Ribadiamo però che si tratta di proiezioni a lungo termine, che quindi vanno considerate con cautela: rimane infatti ancora aperto, anche se più "stretto", lo spiraglio per un cambiamento invernale già a cavallo del Capodanno", conclude Giuliacci.