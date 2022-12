Papa Francesco in sedia a rotelle alla Messa della Vigilia

24 dicembre 2022 a

Papa Francesco è arrivato in sedia a rotelle alla Santa Messa della Natività nella Basilica di San Pietro. Secondo quanto comunicato dalla Sala Stampa, sono 7mila i presenti in Basilica per assistere alla celebrazione della Santa Messa della Notte nella Solennità del Natale del Signore 2022. La Messa è trasmessa nei cinque continenti, grazie al trasmissione in mondovisione. Nel pomeriggio papa Francesco aveva scritto in un Tweet: "Se vogliamo festeggiare davvero il Natale, riscopriamo lo stupore davanti a Dio che si fa piccolo, che non nasce nei fasti dell’apparenza, ma nella povertà di una stalla. Per incontrarlo bisogna raggiungerlo lì, dove Egli sta; occorre abbassarsi, farsi piccoli".

Il Papa di fatto al centro della sua omelia pone la pace, quella pace che ancora manca in Ucraina e in Russia. Il Pontefice ha usato parole chiare: "Siate tutti messaggeri di pace". Una omelia, quella di Papa Francesco che affronta il tema caldo delle guerre che in questo 2022 ha ritrovato vigore con l'orrore dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Putin.

In questi mesi il Papa non ha mai smesso di chiedere un immediato cessate il fuoco per mettere la parole fine a un conflitto che ormai va avanti da quasi un anno e che di fatto, purtroppo non accenna a spegnersi. La speranza è che il piano di pace in 10 punti preparato da Zelensky e discusso con Biden possa trovare un porto d'approdo tra la diplomazia di Mosca.