Papa Ratzinger, l'ultima impressionante foto pubblica

29 dicembre 2022 a

a

a

L'ultima foto ufficiale del Papa emerito Benedetto XVI risale a un mese fa. Un post su Facebook della Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger - Benedetto XVI, che rendeva noto l'incontro avvenuto il pomeriggio di giovedì 1 dicembre nel Monastero Mater Ecclesiae tra Ratzinger e le due personalità insignite del Premio che porta il suo nome da Papa Francesco: il biblista francese padre Michel Fédou, e il giurista ebreo professor Joseph Weiler, accompagnati dal presidente della Fondazione Ratzinger, padre Federico Lombardi. Accanto a Ratzinger, è seduto l'inseparabile monsignor Georg Gänswein. "I due accademici - si legge - hanno potuto conversare con Benedetto XVI e illustrargli il proprio lavoro. Al termine dell’udienza il Papa emerito ha donato a ciascuno un volume e una medaglia".

"Pregate per lui, è molto malato": Papa Francesco choc su Ratzinger





Alla luce di quanto pronunciato da Francesco ieri, non può saltare ancora più all'occhio l'aspetto stanco e sofferente di Ratzinger, assai dimagrito. Non pesa solo l'età, 95 anni, ma anche una condizione di salute precaria sottolineata dallo stesso Bergoglio con parole straordinarimanete dirette: "Vorrei chiedere a tutti voi preghiere per il Papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. E' molto ammalato, chiediamo al Signore che lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa, fino alla fine".

Da tempo Ratzinger vive nel monastero, in una condizione di isolamento. Con lui, padre Georg e quattro memores domini, le consacrate laiche della fraternità di Comunione e Liberazione. Il Papa emerito non riuscirebbe quasi più a parlare ma le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate a Natale, con grosse difficoltà respiratorie, costringendo padre Georg a un precipitoso ritorno in Vaticano interrompendo il viaggio per salutare i parenti. Al momento, la situazione clinica di Benedetto è grave ma stabile.