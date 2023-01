Meteo, ci siamo: Giuliacci rivela l'arrivo del gelo sull'Italia

14 gennaio 2023 a

a

a

Freddo e neve in arrivo in tutta Italia dal circolo polare. Ne parla Mario Giuliacci sul suo sito: "Il nucleo di aria freddissima si porterà a ridosso delle Alpi mercoledì 18 gennaio, ma la parte più gelida arriverà i giorni successivi. Proviene dall’Est della Groenlandia, e quindi nel suo lungo tragitto a contatto con l’Oceano si mitiga un po’, ma permangono i valori assai bassi, soprattutto in quota". Il meteorologo precisa però che non si tratta di un freddo siberiano, perché non ha origine dall'anticiclone russo.

"21 e 22 gennaio". Meteo-Giuliacci, incubo per l'Italia: cosa ci colpirà

Il gelo della prossima settimana porterà con sé anche delle nevicate più o meno su tutta Italia. Quelle più significative sono previste nel periodo che va dal 17 al 20 gennaio, "anche se il freddo gelido durerà fino al 22 gennaio circa", come precisa Giuliacci. I fiocchi di neve cadranno soprattutto sulle Alpi, ma non solo. Perché le nevicate interesseranno anche l’Appennino centro settentrionale e infine pure le regioni meridionali.

Italia travolta dalla corrente polare, meteo-Giuliacci: fenomeni estremi, dove e quando

Il meteorologo, poi, ha spiegato che non ci sono le basi per spingersi su accumuli e quota neve: "Ci sono delle stime, ma vanno viste in dettaglio nei prossimi giorni". È ancora troppo presto, insomma, per dare dettagli più precisi sulla neve, visto che si tratta di un fenomeno meteo più difficile da prevedere in assoluto.