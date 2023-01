Meteo, Italia travolta: a cosa assisteremo nei prossimi giorni

15 gennaio 2023 a

Dite addio al caldo di questi giorni. "Una perturbazione di origine nord-atlantica, in arrivo domenica 15 gennaio sulle regioni settentrionali italiane, porterà nei prossimi giorni condizioni di spiccato maltempo sul Paese". Il Dipartimento della Protezione Civile mette dunque in guardia, perché "l’intensa perturbazione sarà preceduta e accompagnata da un marcato rinforzo della ventilazione dai quadranti occidentali che interesseranno, progressivamente, tutto il Centro-Sud e parte del Nord".

Una situazione, quella di maltempo, che ha costretto la Protezione civile a emettere un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. Più nel dettaglio, l'avvertimento prevede dalle prime ore di lunedì 16 gennaio, venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, in estensione a Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia, con rinforzi fino a burrasca forte lungo i crinali appenninici e localmente su quelli litoranei, con associate forti mareggiate lungo le coste esposte. Allerta gialla quindi su alcuni settori di Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria.

Inoltre, per alcune Regioni non si esclude la neve. Qualche fiocco è atteso anche sull’Appennino emiliano oltre i 1300-1500 metri. Una situazione che, secondo le previsioni, sarà ben più ampia per la giornata di lunedì 16 gennaio: fenomeni nevosi da 1000-1200 metri con quota neve in progressivo abbassamento fino a 800-1000 metri, con accumuli maggiori sui rilievi dell’area più occidentale valdostana e su quella più orientale friulana.